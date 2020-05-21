"Укроборонпром" собирается выпускать боевые беспилотники совместно с частными компаниями

Чтобы наладить сотрудничество, "Укроборонпром" организовал встречу с участием украинских производителей беспилотных летательных аппаратов и представителей силовых структур страны.

На украинском рынке пока что нет боевых беспилотников, поставленных на вооружение Фото: depositphotos.com

"Укроборонпром" ищет варианты сотрудничества с частными производителями вооружения, в том числе и для развития авиационных и наземных беспилотных аппаратов оборонного и двойного назначения. Об этом заявила заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева, сообщает 21 мая пресс-служба государственного концерна.

Для того, чтобы наладить сотрудничество, была организована встреча с участием украинских производителей БПЛА и представителей силовых структур страны.

По словам Васильевой, сотрудничество концерна и частного сектора решили обсуждать именно на примере беспилотных аппаратов, так как на данный момент уже разработано большое количество легких разведывательных и мониторинговых комплексов, однако на украинском рынке пока что нет боевых машин, поставленных на вооружение.

"За последние два месяца мы существенно продвинулись в разработке продуктовой стратегии инновационных продуктов "Укроборонпрома" и мы открыты к сотрудничеству с частным сектором по новым разработкам. Мы работаем на сближение потребностей рынка и возможностей наших конструкторских бюро, чтобы действительно создавать, с одной стороны, новейшие образцы, которые бы были интересными на рынке, а с другой – непосредственно удовлетворять потребности Минобороны и Генштаба. Поэтому мы решили начать с такого перспективного направления, как беспилотные аппараты, и собрали за одним столом ключевых игроков украинского рынка БПЛА и наших основных клиентов – силы безопасности и обороны Украины, чтобы определить общие интересы и ожидания", – сказала Васильева.

Она подчеркнула, что встреча прошла продуктивно – сторонам удалось разработать несколько потенциальных моделей сотрудничества.

Отмечается, что приглашенные представители частных компаний – производителей БПЛА единодушно поддержали идею сотрудничества с "Укроборонпромом". Бизнесмены выразили надежду, что концерн поможет им с прохождением сложных бюрократических процессов, связанных с подготовкой аппаратов к серийному производству.