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Ущерб на 196,8 млн грн. НАБУ разоблачило схему незаконного получения разрешения на добычу газа

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, при которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистункувско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения.

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Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы
Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы
Фото: depositphotos.com

В результате незаконной добычи газа в Полтавской области Украине был нанесен ущерб в размере 196,8 млн грн. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ и Специализированная антикоррцпционая прокуратура сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, при которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистунковско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196,8 млн грн, которые ООО должно было уплатить за получение разрешения на пользование недрами.

По данным следствия, в течение 2016 года ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно безуспешно обращалось в Госслужбу геологии и недр Украины за получением разрешения на пользование недрами месторождения без проведения аукциона. Позже состав владельцев компании изменился, государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

"В апреле 2017 года Полтавский областной совет согласовал предоставление "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона специального разрешения на геологическое изучение месторождения. После этого фигуранты распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн", – сказано в сообщении.

Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами составляет 196,8 млн грн, что составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

По информации правоохранителей, среди подозреваемых: бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ); бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ; эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и директор ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз"; экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия"; ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз"; главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз".

Действия всех фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы. Основанием для начала расследования стало заявление народного депутата Украины Виталия Куприя и сюжет программы журналистских расследований "Схемы".

Теги: газ, Полтавская область, антикоррупционное бюро, ущерб, НАБУ, антикоррупционная прокуратура
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