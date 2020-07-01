САП сообщила о подозрении экс-министру Злочевскому

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
"Поскольку местонахождение [подозреваемого] пока не установлено, сообщение о подозрении проводилось в соответствии со ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины", – добавили в прокуратуре.
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