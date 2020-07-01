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САП сообщила о подозрении экс-министру Злочевскому

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 1 июля сообщили о подозрении в организации предоставления неправомерной выгоды главе САП и директор НАБУ бывшему министру экологии и природный ресурсов Украины Николаю Злочевскому.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook. "Поскольку местонахождение [подозреваемого] пока не установлено, сообщение о подозрении проводилось в соответствии со ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины", – добавили в прокуратуре.

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