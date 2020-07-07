НАБУ открыло уголовное производство по злоупотреблениям на госпредприятии "Восточный ГОК"

Продажа продукции через посредников привела к потере государственным предприятием "Восточный ГОК" 137 млн грн, заявил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование возможных злоупотреблений на госпредприятии "Восточный ГОК", связанных с недополученными доходами из-за продажи серной кислоты через посредников. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос внефракционного народного депутата Мусы Магомедова.

По его информации, продажа продукции через посредников привела к потере предприятием 137 млн грн. НАБУ в ответе пишет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Фото: glavcom.ua

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.