ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАБУ открыло уголовное производство по злоупотреблениям на госпредприятии "Восточный ГОК"

Продажа продукции через посредников привела к потере государственным предприятием "Восточный ГОК" 137 млн грн, заявил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Досудебное расследование поручено детективам НАБУ
Досудебное расследование поручено детективам НАБУ
Фото: glavcom.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование возможных злоупотреблений на госпредприятии "Восточный ГОК", связанных с недополученными доходами из-за продажи серной кислоты через посредников. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос внефракционного народного депутата Мусы Магомедова.

По его информации, продажа продукции через посредников привела к потере предприятием 137 млн грн. НАБУ в ответе пишет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Фото: glavcom.ua
Фото: glavcom.ua

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят. 

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.

Теги: прокуратура, антикоррупционное бюро, Муса Магомедов, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS