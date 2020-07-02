На нефтебазе в Полтавской области взорвался огнетушитель, погиб рабочий

44-летний рабочий получил смертельные травмы во время плановой перезарядки огнетушителя, заявили в полиции Полтавской области.

По данным полиции, инцидент произошел во время плановой перезарядки огнетушителя Фото: npu.gov.ua

Днем 1 июля на нефтебазе в Новосанжарском районе Полтавской области во время планового обслуживания взорвался порошковый огнетушитель, сообщила пресс-служба облуправления полиции.

"На территории нефтебазы во время плановой перезарядки порошкового девятилитрового огнетушителя произошел взрыв, в результате которого получил смертельные травмы работник нефтебазы, житель города Днепр 1974 года рождения", – сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.