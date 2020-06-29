В театре в Хельсинки произошел взрыв

Как сообщает финское издание Yle, взрыв прогремел в одном из помещений театра в ходе плановых работ по обслуживанию системы пожаротушения.
В результате происшествия пострадал один работник театра, который проводил ремонтные работы.
Причина взрыва пока не установлена. Как пишет Yle, сейчас в театре идет ремонт перед началом нового сезона.
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