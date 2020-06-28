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В Северной Европе повысился уровень радиации, возможным источником называют Россию

Глава подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал карту района, где фиксируется повышенное содержание изотопов. Этот район включает Балтийское море, страны севера Европы, а также запад России. В Росгидромете уверяют, что превышения уровня радиации не было.

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Специалисты полагают, что источник аномальных показателей уровня радиации надо искать в России
Специалисты полагают, что источник аномальных показателей уровня радиации надо искать в России
Фото: ЕРА

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 26 июня сообщил в Twitter, что расположенная в Швеции мониторинговая станция обнаружила следы повышенного содержания радиоактивных изотопов.

Уровень содержания цезия-134, цезия-137 и рутения-103 не опасен для здоровья людей, отметил глава ОДВЗЯИ.

Зербо выделил на карте район, где мог располагаться источник изотопов. Он включает часть Балтийского моря, страны Балтии, некоторые районы Швеции, Финляндии и Дании, а также часть территории запада России. По его словам, частицы были обнаружены 22–23 июня.

Представитель ОДВЗЯИ сказал агентству Reuters, что источником изотопов может быть гражданский ядерный объект.

Национальный институт здравоохранения и защиты окружающей среды Нидерландов 28 июня опубликовал отчет, в котором говорится, что йод-131 был обнаружен в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 – в Швеции и Финляндии. Речь идет о веществах техногенного происхождения, подчеркнули ученые.

"Комбинация радионуклидов может объясняться спецификой топливных элементов атомной электростанции. Мы выполнили расчеты, чтобы выяснить источник радионуклидов. Они показывают, что вещества поступают с запада России. Определение конкретного местоположения источника невозможно с учетом ограниченных данных", – рассказали в институте.

Росгидромет отрицает превышение уровня радиации в районе Балтийского моря, об этом российское ведомство сообщило "Интерфаксу". Мощность дозы гамма-излучения на станциях, расположенных в Балтийском море, не превышает 1,11–1,15 мкЗв/ч, что соответствует норме, отмечает агентство.

В начале октября 2017 года европейские станции зафиксировали высокий уровень содержания радиоактивного изотопа рутений-106 в атмосфере большинства стран Европы. Профильные ведомства Германии предполагали, что источник загрязнения находится на Южном Урале.

В Росгидромете сообщали, что в сентябре – октябре в Челябинской области в районе поселка Аргаяш радиоактивный фон был превышен в 986 раз, в соседнем Новогорном – в 440 раз. Оба населенных пункта находятся вблизи ядерного комбината "Маяк".

В ноябре 2017-го российские ученые-атомщики создали комиссию для расследования инцидента. Они заявили, что источником загрязнения мог быть сгоревший спутник или его фрагмент, на борту которого был рутений-106 с высокой суммарной активностью.

В Greenpeace эту версию назвали "несерьезной".

В феврале 2018 года французская газета Le Figaro опубликовала исследование, в котором говорилось, что сотрудники комбината "Маяк" не смогли выполнить работы по производству радиоактивного церия-144 и допустили радиоактивное загрязнение атмосферы.

Теги: Россия, Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, страны Балтии, Балтийское море, рутений, уровень радиации, Росгидромет, Лассина Зербо, цезий
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