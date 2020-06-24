В Днепропетровской области в результате взрыва погиб мужчина

По предварительным данным полиции Днепропетровской области, мужчина в Желтых Водах погиб в результате взрыва гранаты Ф-1.

Ночью 24 июня возле дома на улице Восьмого марта в Желтых Водах Днепропетровской области в результате взрыва местный житель получил ранение и скончался в больнице. Об этом проинформировала полиция.

"Установлено, что 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно – гранатой Ф-1. Другие люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Пострадавший получил множественные ранения ног и живота, в реанимации больницы его спасти не смогли.

"Сотрудники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты Ф-1, а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу", – отметили правоохранители.

Уголовное производство открыли по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Ф-1 – ручная осколочная граната с радиусом поражения живой силы в семь метров.