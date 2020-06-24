В Днепропетровской области в результате взрыва погиб мужчина

Ночью 24 июня возле дома на улице Восьмого марта в Желтых Водах Днепропетровской области в результате взрыва местный житель получил ранение и скончался в больнице. Об этом проинформировала полиция.
"Установлено, что 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно – гранатой Ф-1. Другие люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Пострадавший получил множественные ранения ног и живота, в реанимации больницы его спасти не смогли.
"Сотрудники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты Ф-1, а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу", – отметили правоохранители.
Уголовное производство открыли по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
Ф-1 – ручная осколочная граната с радиусом поражения живой силы в семь метров.