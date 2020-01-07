В одном из общежитий в Одессе взорвалась граната, трое пострадавших

Трое мужчин получили многочисленные осколочные ранения после того, как в кухню общежития, где они употребляли алкоголь, их знакомый бросил гранату.

Когда именно произошел инцидент, в полиции не сообщили Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе в одном из общежитий взорвалась граната, ранения получили три человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но ненадолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал", – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.