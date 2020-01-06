В Киеве нашли убитыми двух девушек, подозреваемых задержали в Одессе – полиция

Мужчину и женщину, которые могут быть причастны к убийству двух девушек в Киеве, задержали на железнодорожном вокзале в Одессе, сообщили в полиции Киева.

4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек, проинформировала полиция столицы.

"Поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении ее квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела женского пола... Личности погибших установлены, это местные жительницы 2000-го и 2003 годов рождения", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

6 января в полиции рассказали, что на телах обнаружили признаки насильственной смерти и что, возможно, причастных к этому задержали в Одессе.

"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", – отметили правоохранители.