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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области задержали предполагаемого организатора убийства участника АТО в 2017 году

В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника АТО, исполнителя правоохранители задержали сразу. Вероятного организатора преступления разыскивали два года – им оказался рецидивист по прозвищу Лощ.

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Мужчину задержали в Белой Церкви
Мужчину задержали в Белой Церкви
Фото: npu.gov.ua

Полиция в Киевской области задержала вероятного организатора убийства украинского военного, которого разыскивали два года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника АТО. Нападавшего, который нанес смертельные ножевые ранения военному, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.

Его подельнику по прозвищу Лощ, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали поиски.

Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. По данным полиции, все это время он продолжал "держать в страхе" жителей района и крышевал игорный бизнес.

Преступника задержали в Белой Церкви. Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения, после чего суд должен избрать ему меру пресечения.

В ночь на 24 октября 2017 года во время драки возле магазина в Кагарлыке мужчина нанес ножом смертельные удары 33-летнему местному жителю и ранил его младшего брата. 

Теги: убийство, полиция, розыск, нападение, правоохранители, АТО, уголовное производство, ранение, преступник
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