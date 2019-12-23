Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы убийцу ветерана АТО Олейника

22 июня 2017 года возле "Золотых ворот" в Киеве Анатолий Чивиков убил ударом ножом в сердце ветерана АТО Сергея Олейника, который заступился за своего сына. Сегодня Шевченковский суд Киева вынес обвиняемому приговор.

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, который в 2017 году в районе "Золотых ворот" в Киеве убил ветерана АТО Сергея Олейника. Он этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На 13 лет лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года возле "Золотых ворот". Несколько минут назад Шевченковский райсуд столицы огласил приговор по этому резонансному делу", – написала Максимец.

По ее словам, прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы, суд поддержал позицию стороны обвинения.

Вечером 22 июня 2017 года возле "Золотых ворот" играл молодой музыкант на синтезаторе. Одному из прохожих показалось, что музыка была слишком громкой. Он подошел к музыканту, возник конфликт. За музыканта заступился его отец. После словесной перепалки недовольный прохожий вынул нож и нанес им ранение отцу музыканта в область сердца. Удар оказался смертельным. Убийцу удалось задержать.

Сергей Олейник в АТО был начальником разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады, служил в Марьинке. Он основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров.