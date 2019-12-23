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Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы убийцу ветерана АТО Олейника

22 июня 2017 года возле "Золотых ворот" в Киеве Анатолий Чивиков убил ударом ножом в сердце ветерана АТО Сергея Олейника, который заступился за своего сына. Сегодня Шевченковский суд Киева вынес обвиняемому приговор.

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Олейник (слева) заступился за своего сына
Олейник (слева) заступился за своего сына
Фото: Yaroslav Oliinyk / Facebook

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, который в 2017 году в районе "Золотых ворот" в Киеве убил ветерана АТО Сергея Олейника. Он этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На 13 лет лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года возле "Золотых ворот". Несколько минут назад Шевченковский райсуд столицы огласил приговор по этому резонансному делу", – написала Максимец.

По ее словам, прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы, суд поддержал позицию стороны обвинения.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2633588580254201&id=100008092540958

Вечером 22 июня 2017 года возле "Золотых ворот" играл молодой музыкант на синтезаторе. Одному из прохожих показалось, что музыка была слишком громкой. Он подошел к музыканту, возник конфликт. За музыканта заступился его отец. После словесной перепалки недовольный прохожий вынул нож и нанес им ранение отцу музыканта в область сердца. Удар оказался смертельным. Убийцу удалось задержать.

Сергей Олейник в АТО был начальником разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады, служил в Марьинке. Он основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров.

Теги: Киев, убийство, ветераны, АТО, обвинения, Шевченковский суд, Сергей Олейник, Надежда Максимец, суд
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