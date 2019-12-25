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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американца – ветерана АТО суд в Виннице отпустил из-под стражи под домашний арест

В Винницком апелляционном суде объяснили, что воевавшему на Донбассе американцу Крейгу Ленгу сменили меру пресечения со стражи на домашний арест из-за экстрадиции в США.

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Суд рассмотрел дело Ленга 24 декабря
Суд рассмотрел дело Ленга 24 декабря
Фото: Вінницький апеляційний суд / Facebook

24 декабря Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для гражданина США, участника антитеррористической операции на Донбассе Крейга Ленга, которого объявили в международный розыск за двойное убийство.

Об этом проинформировал сайт судебной власти Украины.

"Для обеспечения выдачи лица (экстрадиционного ареста) Винницкий апелляционный суд применил к гражданину США Крейгу Лангу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей", – сказано в сообщении.

Постановление Винницкого городского суда, которым Лангу продлили арест до 3 февраля, апелляционный суд отменил.

Координатор Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Веремеенко сообщил в Facebook, что Ленга передержали под стражей пять часов, освободить его удалось после вмешательства Офиса омбудсмена и Государственного бюро расследований.

https://www.facebook.com/oleg.veremeenko/posts/10157662058825586

Ланга задержали 21 августа на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу.

Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Ленга, его адвокаты против этого, так как считают, что в Соединенных Штатах ему может угрожать смертная казнь. 

Как сообщает "Радіо Свобода", Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к "Правому сектору" на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его. 

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным "Радіо Свобода", $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим правительству президента Николаса Мадуро.

Теги: США, Винница, арест, экстрадиция, домашний арест, Крейг Ленг
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