В Хмельницкой области во дворе дома взорвалась граната, погиб мужчина

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Хмельницкой области, в результате которого погиб 27-летний мужчина, сообщила 26 января пресс-служба областной полиции.
Взрыв прогремел ночью 26 января во дворе одной из пятиэтажек Староконстантинова.
"Полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте", – сказано в сообщении.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.