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В Хмельницкой области во дворе дома взорвалась граната, погиб мужчина

Во дворе дома в Хмельницкой области взорвалась граната РГД-5, полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ
Фото: gordonua.com

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Хмельницкой области, в результате которого погиб 27-летний мужчина, сообщила 26 января пресс-служба областной полиции.

Взрыв прогремел ночью 26 января во дворе одной из пятиэтажек Староконстантинова.

"Полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте", – сказано в сообщении.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, взрыв, полиция, Хмельницкая область, граната, уголовное производство, погибшие, Староконстантинов
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