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В Иране произошел мощный взрыв, власти говорят об утечке газа. AP пишет, что взорвался секретный военный объект

Очевидцы разместили в соцсетях видео зарева в горах вблизи Тегерана. По данным Associated Press, там может размещаться тайный центр по сборке ракет.

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Фото: ЕРА

26 июня неподалеку от Тегерана произошел мощный подземный взрыв, после этого жители иранской столицы наблюдали зарево.

В соцсетях разместили видео необычного свечения в горах.

Пресс-секретарь министерства обороны Давуд Абди заявил, что причиной взрыва стала утечка газа из подземных хранилищ, сообщило государственное агентство IRNA. По его словам, повреждение одной цистерны повлекло детонацию, после чего взорвались две соседние.

ЧП произошло в гористой безлюдной местности, никто не пострадал, пожар был вскоре потушен, заверил спикер.

Источники Associated Press, основываясь на спутниковых снимках утверждают, что выжжена огромная площадь в районе Ходжир, где, по данным западной разведки, расположен секретный иранский ракетный объект. В горах находятся многочисленные тоннели, в которых происходит сборка ракет, рассказали в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

В этом же районе находится военная база Парчин, где, как подозревала МАГАТЭ, около 20 лет назад проводились эксперименты с элементами ядерных вооружений.

Реакция военных чиновников Ирана на промышленную аварию была необычной, отметили собеседники агентства.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

16 января 2016 года Европейский союз и США, а также все страны и организации, участвовавшие в переговорах по иранской ядерной программе, заявили о снятии финансовых и торговых ограничений с Ирана. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Также Штаты подвергают санкциям юридических и физических лиц, которых считают причастными к ракетной программе Тегерана.

Теги: США, Иран, пожар, взрыв, спутник, военная база, санкции против Ирана, ракеты
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