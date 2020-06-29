В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

Об этом сообщило агентство ТАСС.
По информации министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.
Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.
К 14.30 пожар в доме был ликвидирован. Предварительными причинами взрыва называют утечку газа или нарушение правил эксплуатацию газового оборудования.
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