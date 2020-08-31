В Киеве СБУ инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала "заказавшего" его партнера

За убийство своего бизнес-партнера злоумышленник предлагал исполнителю $5 тыс., сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали заказчика после того, как "киллер" предоставил ему фотоотчет о выполнении убийства Фото: ssu.gov.ua

В Киеве Служба безопасности Украины инсценировала убийство ІТ-бизнесмена и задержала "заказавшего" его партнера. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. У заказчика был конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой финансовой пирамиды. За убийство партнера злоумышленник предлагал $5 тыс.

Правоохранители имитировали исчезновение пострадавшего, а затем сообщили о его убийстве. Сотрудники СБУ задержали заказчика после того, как "киллер" предоставил ему фотоотчет о выполнении убийства и получил вторую часть вознаграждения.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.