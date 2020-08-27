В Киеве неизвестные похитили мужчину, полиция объявила план "Перехват"

Жильцы дома по улице Голосеевской в Киеве сняли момент похищения мужчины группой неизвестных. В столице был объявлен специальный полицейский план "Перехват".

Вечером 26 августа на улице Голосевской в Киеве неизвестные схватили мужчину, затолкали его в автомобиль Volkswagen и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Момент похищения сняли на видео жильцы близлежащего дома. На записи видно, как группа людей силой заталкивает мужчину в машину, а тот сопротивляется и зовет на помощь. При этом к машине подходят неравнодушные граждане, которые, вероятно, пытались остановить похитителей.

По Киеву был объявлен специальный полицейский план "Перехват".

В сообщении указан государственный номер автомобиля похитителей – BI5144AP.

"Если увидите – срочно звоните 102", – говорится в сообщении.

Издание EKIEV написало, что, по мнению супруги похищенного, это сделали его конкуренты. Больше никаких подробностей не сообщается.