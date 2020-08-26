Начальник академии о майоре, сбившем трех курсанток в Киеве: Он не был преподавателем

Допустивший наезд на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии майор Вооруженных сил Украины Владимир Холодный перевелся в учебное заведение в июле, заявил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий.

Майор Вооруженных сил Украины Владимир Холодный, наехавший вечером 25 августа на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, не был преподавателем и перевелся в заведение только в июле. Об этом на брифинге заявил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, сообщил "Укринформ".

"Мне стыдно как руководителю, что я за хорошими служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил этот наезд", – заявил Савицкий.

По его словам, этот мужчина не был преподавателем академии.

"Он – не преподаватель, он – офицер управления. Приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце [в июле]. До этого он служил в других местах", – сказал руководитель вуза.

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По информации Савицкого, состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге, состояние третьей немного лучше.

Пациенткам по 23 года. Они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и 25 августа пришли получить военную форму. Когда они стояли возле админздания, водитель Toyota Prius сбил их.