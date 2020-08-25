В Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток военного колледжа, у них тяжелые переломы

В Киеве на территории воинской части на улице Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех курсанток. Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, водитель авто "Тойота Приус", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя 1974 года рождения задержали. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Издание "Факты" сообщает, что за рулем автомобиля был военнослужащий. Кроме того, источники журналистов рассказали, что одну из пострадавших готовят к ампутации ног, у остальных – тяжелые переломы.