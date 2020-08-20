В Киеве в ДТП погиб лось

По данным патрульной полиции, автомобиль сбил в Киеве лося, когда тот побежал, испугавшись сигнала поезда.

20 августа в Голосеевском районе Киева в результате ДТП погиб лось. Об этом в Facebook проинформировала патрульная служба столицы.

"Сегодня около 6.00 патрульные получили сразу несколько вызовов по поводу животного на проезжей части. Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное на зеленую зону и удерживать его там. Патрульные немедленно известили соответствующие службы и ждали помощи специалистов", – говорится в сообщении.

Патрульные рассказали, что животное весило около 500 кг и было очень пугливым.

"Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевший от страха лось сломя голову побежал в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежал на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo. К сожалению, в результате ДТП величественное животное погибло", – описали правоохранители произошедшее.

Основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов отметил в Facebook, что лось два года жил в местных лесопосадках.

"За последний год три раза принимал участие в попытках его седировать и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, но он бегает по лесу и склонам 15–20 км/час, нереально подойти на расстояние выстрела шприца с раствором", – написал он.

Лось внесен в Красную книгу Украины.