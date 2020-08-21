В Киевской области в ДТП погиб 33-летний капитан полиции

По предварительной информации, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего патрульный на Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Подольский вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Вблизи села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции города Киева, капитан полиции, 33-летний Иван Подольский. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Иван Подольский попал в ДТП на своем автомобиле. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию, в результате чего патрульный на Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Подольский вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году. До этого он работал участковым.

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