Авария маршрутки в Днепропетровской области. Пять пассажиров – в реанимации

Водитель автобуса, который перевернулся в Днепропетровской области, сбежал с места ДТП. Полиция уже установила его личность и на данный момент ищет.

Всего же в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров Фото: dp.npu.gov.ua

Пятеро пассажиров маршрутного автобуса, который 23 июля перевернулся в Днепропетровской области, находятся в реанимации. Об этом 24 июля сообщает телеканал "1+1".

Всего в ДТП пострадали 15 пассажиров, их доставили в Каменскую городскую больницу скорой помощи. По данным медиков, двух человек с легкими ушибами и ссадинами осмотрели в травмпункте и отпустили домой. Остальные пока остаются под наблюдением врачей. Один человек находится в отделении хирургии, семеро – в политравме, а пятеро тяжелых пациентов вчера оказались в реанимации. Медики сразу начали оперативные вмешательства. Один пассажир в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила журналистам, что водитель убежал с места происшествия. Полиция уже установила его личность и на данный момент ищет.

Всего же в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров. Авария произошла недалеко от дачного кооператива. Транспорт переезжал небольшой мост, после чего вылетел в кювет и перевернулся.