Тройное ДТП на пешеходном переходе в Киеве: пьяный водитель ударил два автомобиля

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.
"Утром патрульные получили вызов на улицу Заболотного, где произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом", – сказано в сообщении полиции.
Водитель Volkswagen, который двигался сзади, не остановился и столкнулся с автомобилем Skoda. От удара по инерции Skoda въехала в автомобиль Opel.
Инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen признаки алкогольного опьянения, превышающие допустимый уровень в 12 раз.
"Результат – 2,41 промилле. Водителя транспортного средства Skoda госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.