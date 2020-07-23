Тройное ДТП на пешеходном переходе в Киеве: пьяный водитель ударил два автомобиля

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель совершил тройное ДТП на пешеходном переходе. В патрульной полиции Киева сообщили, что у виновника аварии уровень алкоголя в крови превышал допустимый уровень в 12 раз.

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

"Утром патрульные получили вызов на улицу Заболотного, где произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом", – сказано в сообщении полиции.

Водитель Volkswagen, который двигался сзади, не остановился и столкнулся с автомобилем Skoda. От удара по инерции Skoda въехала в автомобиль Opel.

Инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen признаки алкогольного опьянения, превышающие допустимый уровень в 12 раз.

"Результат – 2,41 промилле. Водителя транспортного средства Skoda госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.