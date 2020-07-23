ДТП в Винницкой области. Четыре человека погибли, четверо пострадали

В салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовиком MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легкового автомобиля погибли. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

23 июля в 5.30 в Литинском районе Винницкой области на автодороге М-12 поблизости от села Лукашевка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Винницкой области.

По предварительной информации, в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось семь человек. Четверо пассажиров легкового авто погибли. После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

Водители обоих транспортных средств и двое пассажиров OPEL с травмами разной степени тяжести госпитализированы, отметили в НПУ.

Полиция устанавливает личности участников аварии.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.