В Днепропетровской области перевернулся автобус, пострадали 15 человек

По данным днепропетровского облуправления Нацполиции, водитель перевернувшегося микроавтобуса сбежал с места аварии.

В результате аварии пострадали 15 человек Фото: npu.gov.ua

Вечером 23 июля возле села Шульговка Днепропетровской области слетел в кювет и перевернулся рейсовый микроавтобус "Газель Рута". Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

"Автобус двигался по маршруту Каменское – Чайка. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне автомобиля находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в больницу", – заявили в полиции.

Деталей о состоянии пострадавших в сообщении не приводится.

Водитель с места аварии скрылся, сейчас его разыскивают.