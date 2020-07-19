После ДТП полиция круглосуточно будет дежурить на дорогах Одесской области

Патрульная полиция будет контролировать движение на дорогах Одесской области круглосуточно. Об этом 18 июля сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

"С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особое внимание будут обращать на нарушителей скорости. Также будут следить за поведением детей.

"Кроме указанных мероприятий, работники полиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД", – подытожили в полиции.

Утром 18 июля на трассе вблизи села Сафьяны Измаильского района в результате столкновения легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.

В этот же день еще одно ДТП произошло на трассе между Рени и Одессой с участием грузовиков "Газель" и МАN, погибли два человека.