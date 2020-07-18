В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали

В Одесской области вблизи села Сафьяны Измаильского района в результате ДТП погибли четверо 23-летних бывших одноклассников, 63-летний мужчина и его 60-летняя супруга. Троих человек госпитализировали, в том числе ребенка в возрасте около двух лет.

Сообщение о столкновении двух легковых автомобилей поступило в 7.46 Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области вблизи села Сафьяны Измаильского района в результате ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали. Об этом 18 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о столкновении двух легковых автомобилей поступило к спасателям в 7.46.

По информации ГСЧС, среди пострадавших есть ребенок 2018 года рождения.

По предварительной информации полиции, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ. Причины и обстоятельства события выясняют правоохранители.

Полицейские сообщили, что установили всех участников происшествия.

"В автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое – в больнице", – заявили в полиции.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).