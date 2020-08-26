Пострадавшим в ДТП в Киеве курсанткам ампутировали по одной ноге

25 августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель наехал на трех курсанток. Двум из них ампутировали по ноге, за здоровье третьей продолжают бороться врачи.

В Киеве прооперировали курсанток, на которых 25 августа наехал пьяный водитель на территории военного колледжа. Об этом "1+1" сообщила волонтер Наталья Воронкова.

"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся, все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", – рассказала Воронкова.

Пострадавшие находятся в киевском военном госпитале.

25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех курсанток. Мужчину задержали по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Издание "Факты" сообщало, что за рулем автомобиля был военнослужащий.