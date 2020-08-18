По словам российского певца Влада Топалова, он воспринял ДТП как должное, решив, что таким образом ему "что-то говорит Господь".

Топалов: С годами начинаешь проще все воспринимать – значит, так надо Фото: vladtopalovofficial / Instagram

Российский певец Влад Топалов попал в ДТП. Об этом он сообщил 18 августа на своей странице в Instagram.

"Попал в ДТП утром. Жизнь – интересная штука. С годами начинаешь проще все воспринимать – значит, так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения", – написал он, не уточнив подробностей аварии.

Топалов стал известен в качестве солиста российской группы Smash, в которой выступал дуэтом с певцом Сергеем Лазаревым. После распада коллектива в 2006 году Топалов занялся сольной карьерой.

Певец женат на проживающей в России украинской телеведущей Регине Тодоренко. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.