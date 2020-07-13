"Теперь надо за дочкой". Топалов показал, чем занимается с сыном, пока жена в командировке

Муж проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко музыкант Влад Топалов разместил в соцсетях фото, на котором запечатлен вместе с полугодовалым сыном Майклом во время отдыха на катере.

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен вдвоем со своим полуторагодовалым сыном Майклом на катере.

Чтобы ребенку не было прохладно во время прогулки по реке, Топалов закутал его в плед.

"Люблю больше жизни", – подписал фото Топалов.

"Теперь за дочкой надо", – прокомментировали фото фолловеры Топалова.

Мать ребенка – проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко 30 июня объявила в своем микроблоге, что вынуждена покинуть мужа и сына на три дня. По словам телеведущей, впервые в жизни она вынуждена будет поехать без сына Майкла и мужа Влада Топалова, за которого вышла замуж в 2018 году.

Находясь в командировке в курортном городе, Тодоренко призналась, что из-за плотного графика ей ни разу не удалось искупаться в море.