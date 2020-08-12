В ДТП в Альпах погибло четверо детей и взрослый

В итальянской провинции Кунео в ночь на среду, 12 августа, на горной дороге в Альпах разбился внедорожник. В ДТП погибли четверо детей и один взрослый.

В дорожно-транспортном происшествии в итальянских Альпах погибли четверо детей и 24-летний молодой человек Фото: pixabay.com

В провинции Кунео в итальянских Альпах в ночь на 12 августа произошло ДТП с участием внедорожника, в результате которого погибли четверо детей в возрасте от 11 до 16 лет и 24-летний водитель. Об этом сообщает ANSA.

Погибших во время ДТП выбросило из салона автомобиля, их смерть была мгновенной.

В ДТП пострадали еще четверо пассажиров автомобиля, состояние двоих оценивается как тяжелое – их доставили вертолетом в одну из местных больниц. Всего в салоне, рассчитанном на шесть человек, находилось девять людей.

Водитель и пассажиры внедорожника провели вечер 11 августа в долине Валле-Грана, глядя на звезды. На обратном пути водитель, по предварительной информации, отвлекся или совершил неправильный маневр, съехал с дороги и упал в пропасть.

Все жертвы родом из провинции Кунео, некоторые члены их семей прибыли на место происшествия уже через несколько минут после ДТП.