Наезд на курсанток в Киеве. Двум пострадавшим ампутировали ноги, в крови водителя обнаружили алкоголь

Содержание алкоголя в крови офицера, наехавшего на трех женщин на территории воинской части в Киеве, превышало норму в полтора раза. Пострадавшие остаются в тяжелом состоянии.

В крови военнослужащего, который наехал на трех курсанток на территории воинской части в Киеве, обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что превышает норму почти в полтора раза. Об этом на брифинге 26 августа сообщил заместитель военного прокурора киевского гарнизона Иван Шнуренко, информирует ТСН.

Водитель находится в СИЗО, ему вручили подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчине грозит от трех до восьми лет заключения.

Подозреваемый – майор ВСУ Владимир Холодный, который недавно начал работу в Украинской военно-медицинской академии, рассказал руководитель вуза Валерий Савицкий.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге, состояние третьей пострадавшей немного лучше.

Пациенткам по 23 года. Они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и 25 августа пришли получить военную форму. Когда они стояли возле админздания, водитель Toyota Prius сбил их.