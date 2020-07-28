Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство – полиция

Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода напавшего на синагогу в Мариуполе мужчины и вероятные места его нахождения, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. К розыску подозреваемого привлечены опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции. Предварительная квалификация события – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

28 июля Объединенная еврейская община Украины сообщила, что после утренней молитвы мужчина напал с топором на синагогу в Мариуполе.

Преступник нанес несколько ударов охраннику. По словам раввина, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. Прихожане синагоги не пострадали. Злоумышленнику удалось скрыться.