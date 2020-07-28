Мужчина с топором напал на синагогу в Мариуполе

В Мариуполе мужчина совершил нападение на синагогу. Охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно младше его на 20 лет.

Мужчина напал с топором на синагогу в Мариуполе после утренней молитвы во вторник, 28 июля, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

Преступник нанес несколько ударов охраннику. По словам раввина, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.

В общине опубликовали видео с одной из камер наблюдения. На нем видно, как молодой человек нападает на охранника с топором. После нападения мужчина успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом, уточнили в синагоге.

"Слава Богу, охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались. Успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью, защитил всех, находящихся в здании", ­– сказал лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн.

По словам раввина, полиция занимается расследованием инцидента и поиском преступника. Прихожане синагоги не пострадали.

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