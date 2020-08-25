По факту взрыва в общежитии учебного центра "Десна" открыто производство по статье "Убийство"

По предварительным данным, в общежитии учебного центра "Десна" в Черниговской области 24 августа взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб один военный. Украинская полиция открыла дело по статье "Убийство".

После взрыва три человека находятся в больнице Фото: cn.npu.gov.ua

По факту взрыва в общежитии учебного центра "Десна" в Черниговской области полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

Там напомнили, что в результате взрыва гранаты в общежитии 24 августа погиб один военнослужащий, еще двое военных и женщина, которая пришла в гости к одному из них, были доставлены в местный госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

По предварительным данным, в общежитии взорвалась граната РГД-5.

"Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели ко взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых обломки взрывного устройства", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

169-й учебный центр "Десна" – учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположен в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области.