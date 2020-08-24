В общежитии учебного центра "Десна" произошел взрыв. Есть погибший и раненые

Взрыв в общежитии учебного центра "Десна" прогремел в 17.30. Предварительной причиной в пресс-службе центра назвали пренебрежение мерами безопасности.

В результате взрыва погиб военнослужащий, ранения получили двое военных и девушка, которая приехала в гости Фото: Навчальний центр "Десна" - Прес-служба / Facebook

В общежитии 169-го учебного центра "Десна" в 17.30 прогремел взрыв. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба центра в Faceboоk.

Взрыв произошел в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв, отметили в пресс-службе.

"В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказана помощь.

169-й учебный центр "Десна" – учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположен в Черниговской области, в поселке Десна Козелецкого района.