Марш защитников, вручение наград, концерт. В Украине отметили День Независимости. Фоторепортаж
24 августа состоялись мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины.
В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие военные, участвовавшие в войне на Донбассе, и родные погибших защитников. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины прапорщику ВСУ Вячеславу Кубраку (посмертно), генеральному конструктору – гендиректору ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олегу Коростелеву, а также поэту и драматургу, народному артисту Украины Юрию Рыбчинскому. Зеленский также вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В рамках празднования в столице прошел концерт: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины. Фото празднования опубликовали
пресс-служба президента Украины и агентство EPA
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