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Убийство украинского рэпера. Защищать его вдову будет экс-адвокат историка Соколова, обвиняемого в расчленении аспирантки

Марину Кохал, вдову жившего в России украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подозревают в его убийстве. Одним из ее защитников стал Сергей Лукьянов, известный по процессу историка-реконструктора Олега Соколова.

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Смольнинский суд Санкт-Петербурга избирает меру пресечения Кохал
Смольнинский суд Санкт-Петербурга избирает меру пресечения Кохал
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

Адвокат Сергей Лукьянов, который защищал историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, с 3 августа представляет интересы Марины Кохал, вдовы рэпера из Украины Энди Картрайта (Александра Юшко), ей инкриминируется подобное преступление. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Лукьянов будет защищать фигурантку вместе с адвокатом Ириной Скурту.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга решает вопрос об избрании в отношении Кохал меры пресечения.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном виде. Супруга музыканта сообщила о его смерти знакомому юристу, после чего он передал информацию в полицию.

Кохал утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков. Чтобы поклонники не узнали о наркозависимости певца, она якобы решила расчленить его тело.

31 июля управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявило Кохал официальное обвинение в убийстве мужа.

Историка и реконструктора Соколова задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года, после того как извлекли его из реки Мойка с женскими руками в рюкзаке.

При обыске у него в квартире обнаружили ножовку, ножи, топор, отрезанную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита его аспирантка Анастасия Ещенко. 

Соколов на суде признал вину в убийстве и расчленении. Лукьянов 10 июня отказался от его защиты, сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теги: Россия, убийство, Санкт-Петербург, обвинение, адвокат, Олег Соколов, Энди Картрайт
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