В Санкт-Петербурге найдено расчлененное тело украинского рэпера

Российские правоохранители обнаружили останки тела украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) в холодильнике квартиры, расположенной в центре Санкт-Петербурга.

Картрайт родился в 1990 году в Нежине Фото:kkkartrait / Instagram

30-летний рэпер Энди Картрайт найден мертвым в квартире, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии. Сотрудники полиции задержали сожительницу музыканта Марину Кохан. Главное следственное управление Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по факту убийства.

Как сообщает агенство "Интерфакс", 29 июля в полицию обратился представитель Кохан, который назвался юристом, с заявлением о гибели музыканта.

Он заявил, что решил обратиться в полицию после того, как узнал о смерти Картрайта от его сожительницы – в разговоре с ним Кохан сообщила, что расчленила тело рэпера, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

На странице рэпера в Instagram последний пост был опубликован четыре дня назад.

"Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки", – говорится в публикации.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.