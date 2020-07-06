В Кировоградской области с рельсов сошел грузовой поезд: он врезался в железнодорожную будку и повалил столб. Фоторепортаж
Фото: Yevgen Pogulyayev / Facebook
Фото: Yevgen Pogulyayev / Facebook
Фото: Yevgen Pogulyayev / Facebook
Фото: Yevgen Pogulyayev / Facebook
6 июля грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, сообщила "Думская".
Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. По предварительным данным, локомотив "самовольно покатился" во время стоянки. Электровоз врезался в железнодорожную будку и повалил столб, несколько вагонов перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал. "Думская" сообщила, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска. Блогер Олег Васильев, который специализируется на железнодорожной тематике, рассказал
в Facebook, что с рельсов сошли локомотив и шесть грузовых вагонов. Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов на станции не останавливалось. Васильев считает, что во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом и когда воздух вышел из тормозной магистрали, поезд начал движение.