Криклий призвал "Укрзалізницю" отказаться от четырехдневной рабочей недели

Госпредприятию "Укрзалізниця" следует отказаться от четырехдневной рабочей недели. Об этом 17 сентября в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема скорее более чувствительна не для бизнеса, а для людей", – сказал он.
Министерство инфраструктуры также ожидает, что при новом главе правления Владимире Жмаке "Укрзалізниця" до нового года станет прибыльной компанией.
"Такие простенькие цели и требования – совершить чудо и в кратчайшие сроки", – отметил Жмак.
Агентство отмечает, что на четырехдневную рабочую неделю "Укрзалізниця" в июле перевела часть своего штата, в том числе сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.