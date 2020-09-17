Криклий призвал "Укрзалізницю" отказаться от четырехдневной рабочей недели

В июле часть персонала "Укрзалізниці" перевели на четырехдневную рабочую неделю. 17 сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал это проблемой для людей.

Госпредприятию "Укрзалізниця" следует отказаться от четырехдневной рабочей недели. Об этом 17 сентября в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема скорее более чувствительна не для бизнеса, а для людей", – сказал он.

Министерство инфраструктуры также ожидает, что при новом главе правления Владимире Жмаке "Укрзалізниця" до нового года станет прибыльной компанией.

"Такие простенькие цели и требования – совершить чудо и в кратчайшие сроки", – отметил Жмак.

Агентство отмечает, что на четырехдневную рабочую неделю "Укрзалізниця" в июле перевела часть своего штата, в том числе сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.