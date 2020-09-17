Чтобы стоимость железнодорожных перевозок была обоснованной, нужен независимый регулятор – эксперт

Независимый регулятор должен ввести в процесс тарифообразования экономическую логику и просчитать экономически обоснованные тарифы на грузоперевозки по железной дороге, заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Каленков: Тогда будут справедливые ставки на железной дороге, тогда грузоотправители будут знать, что они могут заплатить адекватные деньги и получить хорошие услуги, и тогда поток груза уйдет с дорог на железнодорожный транспорт Фото: ukrmetprom.org

Создание независимого регулятора в транспортной сфере обеспечит прозрачное и обоснованное тарифообразование для грузоперевозок по железной дороге, заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, о создании независимого регулятора на рынке перевозок представители власти говорят еще с 2015 года, но пока его нет, а формирование тарифов для перевозок грузов железной дорогой остается экономически необоснованным.

"Мы все ждем появления независимого регулятора на рынке. Во всех коалиционных соглашениях до этого, в планах правительства предусматривалось создание независимого регулятора в транспорте. Именно этот орган может и должен определять методику определения железнодорожных тарифов, контролировать расходы "Укрзалізниці", – объяснил Каленков.

Он подчеркнул, что независимый регулятор должен ввести в процесс тарифообразования экономическую логику и просчитать экономически обоснованные тарифы на грузоперевозки по железной дороге.

"Тариф должен быть экономически обоснованный, они должны посчитать, наконец-то, свою себестоимость, причем для разных грузов, я предполагаю, эта себестоимость будет разная в зависимости от того, это маршрутные или не маршрутные, в зависимости от того, сколько сортировочных станций используется, насколько ритмично идут поставки грузов и т.д.", – рассказал эксперт.

По его мнению, установление справедливых и обоснованных тарифов будет стимулировать рост потребителей услуг железной дороги.

"Тогда будут справедливые ставки на железной дороге, тогда грузоотправители будут знать, что они могут заплатить адекватные деньги и получить хорошие услуги, и тогда поток груза уйдет с дорог на железнодорожный транспорт", – считает Каленков.

Экономический эксперт Борис Кушнирук заявлял, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927 о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрзалізниці" 27 июля. Проект документа был представлен в ноябре 2019 года.