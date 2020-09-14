Создание единой грузовой железнодорожной компании усилит монополизм "Укрзалізниці", снизит качество и повысит цену услуг – СМИ

Агентство "РБК-Украина" назвало идею главы "Укрзалізниці" Владимира Жмака о создании единой грузовой компании потенциальной угрозой для понятных рыночных правил игры, поскольку в этом случае "Укрзалізниця" получит не только монополию в тяге, но еще и в инфраструктуре.

Добиться высокого качества услуг по ж/д перевозкам, экономически обоснованных и прозрачных цен можно, только разделив вагонные и локомотивные компании, пишет агентство Фото: glavcom.ua

Намерение главы "Укрзалізниці" создать единую грузовую компанию усилит монополию "Укрзалізниці" и приведет к росту тарифов на перевозки. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Большие планы. Как Владимир Жмак будет реформировать "Укрзалізницю".

Автор Александр Хищенко называет идею главы "Укрзалізниці" Владимира Жмака о создании единой грузовой компании потенциальной угрозой для понятных рыночных правил игры, поскольку в этом случае "Укрзалізниця" получит не только монополию в тяге, но еще и в инфраструктуре.

"Ведь у "Укрзалізниці" есть свои локомотивы, а у других операторов вагонов своих локомотивов нет", – отмечается в материале.

В свою очередь монопольное положение такой компании на рынке неизбежно приведет к падению качества предоставляемых услуг по грузоперевозкам и росту цен на них, пишет агентство.

"В целом предложенный руководителем "Укрзалізниці" план выглядит достаточно комплексно и системно, затрагивает фактически все аспекты деятельности компании, которые нуждаются в быстром реформировании. В то же время некоторые элементы его стратегии объективно нуждаются в определенной корректировке. Если будет создана одна крупная грузовая компания, то поле для злоупотребления монопольным положением расширится. Добиться высокого качества услуг по ж/д перевозкам, экономически обоснованных и прозрачных цен можно, только разделив вагонные и локомотивные компании", – отмечает журналист.

Экономист Борис Кушнирук писал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

Управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа "Укрзалізниці" давно назрела и ключевая задача при ее проведении – преодолеть коррупцию в отрасли, писала Politeka.