Унификация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки приведет к субсидированию аграриев за счет металлургов – СМИ

Если тарифы на перевозку грузов по железной дороге будут унифицированы, то за счет прибыли от перевозки руды будут покрываться убытки от перевозки зерна, что идет вразрез с заявленным новым главой компании курсом на рыночные подходы, пишет "РБК-Украина".

Предлагаемая "Укрзалізницею" унификация тарифов на грузовые перевозки приведет к росту тарифов и субсидированию аграриев за счет предприятий горно-металлургического комплекса. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Большие планы. Как Владимир Жмак будет реформировать "Укрзалізницю".

Агентство отмечает, что реализация идеи о введении единого тарифа на грузоперевозки по железной дороге продолжит практику перекрестного субсидирования, когда убытки от перевозок одних грузов покрываются за счет прибыли от перевозки других. В частности, это касается перевозки руды и зерновых.

"Перевозка разных категорий грузов требует совершенно разной нагрузки на инфраструктуру "Укрзалізниці". Это хорошо видно на примере зерновых и руды. Так, при перевозке руды используется 3 тыс. км путей и 25 станций, а при перевозке зерновых – 18 тыс. км путей и 500 станций. Кроме того, в Украине есть множество малодеятельных станций, единственная функция которых – обслуживание близлежащих зерновых элеваторов. Затраты на их содержание высокие, а доходы, наоборот, низкие, – объясняется в материале. – Проще говоря, за счет прибыли от перевозки руды будут покрываться убытки от перевозки зерна. А это идет вразрез с заявленным новым главой компании курсом на рыночные подходы", – подчеркивает "РБК-Украина".

Бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявлял, что от стабильной работы "Укрзалізниці" зависит вся экономика страны и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям, писало издание "Сегодня".

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год и негативно повлияет на работу энергетической системы страны, сообщал "Главком".