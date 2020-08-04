Непрозрачность транспортных тарифов может быть преодолена путем внедрения независимого регулятора – экономист

Независимый регулятор будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг, конкуренции и не допустит дискриминации потребителей на прилегающих к железнодорожной инфраструктуре рынках, заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора, написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на "ЛІГА.net".

"Решение хронической проблемы непрозрачных механизмов тарифообразования находится в плоскости комплексной реформы транспортной отрасли, прежде всего – в создании независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3927 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", – написал Кушнирук.

По его мнению, независимый регулятор будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг, а также конкуренции, и не допустит дискриминации потребителей на прилегающих к железнодорожной инфраструктуре рынках.

Эксперт отметил, на сегодня тарифы в транспортной отрасли формируются непрозрачно, а средства не используются по целевому назначению, в частности, не направляются в развитие отрасли.

"Формально принцип индексации тарифов "Укрзалізниці" постановлением КМУ привязан к PPI (индексу цен производителей). Впрочем, работает он только в сторону повышения. Это наша "хорошая" традиция. Так, в 2019 году тарифы на грузовые перевозки были увеличены на 14,2%, что соответствовало уровню PPI декабря 2018-го по декабрь 2017-го. За декабрь 2019-го – декабрь 2018-го PPI снизился на 7,5%, однако снижение тарифов АО "Укрзалізниця" так и не было инициировано", – написал Кушнирук.

По его словам, так же нелогично происходит тарифообразование и в портовой отрасли. В частности, общий уровень портовых сборов за мероприятие грузовых судов в порты Украины более чем в два раза выше, чем в других зарубежных портах. А сверхвысокие доходы Администрации морских портов Украины от портовых сборов не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры – в 2014–2018 годах только 23% собранных портовых сборов были использованы на инвестиции.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзалізниці" и Администрации морских портов в части тарифообразования, писала Politeka.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.