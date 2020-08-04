ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Непрозрачность транспортных тарифов может быть преодолена путем внедрения независимого регулятора – экономист

Независимый регулятор будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг, конкуренции и не допустит дискриминации потребителей на прилегающих к железнодорожной инфраструктуре рынках, заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кушнирук: Решение хронической проблемы непрозрачных механизмов тарифообразования находится в плоскости комплексной реформы транспортной отрасли
Кушнирук: Решение хронической проблемы непрозрачных механизмов тарифообразования находится в плоскости комплексной реформы транспортной отрасли
Фото: latifundist.com

Проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора, написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на "ЛІГА.net".

"Решение хронической проблемы непрозрачных механизмов тарифообразования находится в плоскости комплексной реформы транспортной отрасли, прежде всего – в создании независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3927 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", – написал Кушнирук.

По его мнению, независимый регулятор будет способствовать развитию свободного и привлекательного для инвестиций рынка транспортных услуг, а также конкуренции, и  не допустит дискриминации потребителей на прилегающих к железнодорожной инфраструктуре рынках.

Эксперт отметил, на сегодня тарифы в транспортной отрасли формируются непрозрачно, а средства не используются по целевому назначению, в частности, не направляются в развитие отрасли.

"Формально принцип индексации тарифов "Укрзалізниці" постановлением КМУ привязан к PPI (индексу цен производителей). Впрочем, работает он только в сторону повышения. Это наша "хорошая" традиция. Так, в 2019 году тарифы на грузовые перевозки были увеличены на 14,2%, что соответствовало уровню PPI декабря 2018-го по декабрь 2017-го. За декабрь 2019-го – декабрь 2018-го PPI снизился на 7,5%, однако снижение тарифов АО "Укрзалізниця" так и не было инициировано", – написал Кушнирук.

По его словам, так же нелогично происходит тарифообразование и в портовой отрасли. В частности, общий уровень портовых сборов за мероприятие грузовых судов в порты Украины более чем в два раза выше, чем в других зарубежных портах. А сверхвысокие доходы Администрации морских портов Украины от портовых сборов не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры – в 2014–2018 годах только 23% собранных портовых сборов были использованы на инвестиции.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзалізниці" и Администрации морских портов в части тарифообразования, писала Politeka.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Теги: Укрзалізниця, доходы, реформа, инфраструктура, Борис Кушнирук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Как организовать систему видеонаблюдения дома
Как организовать систему видеонаблюдения дома Актуально
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем
"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS