Кабмин Украины изменил правила включения регионов в "красную" эпидемическую зону

В "красную" зону эпидемической опасности регионы Украины будут попадать в случае загруженности больничных коек более чем на 75%, а также пятикратного превышения средней по стране заболеваемости COVID-19.

16 сентября Кабинет Министров Украины на своем заседании внес изменения в постановление от 22 июля о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект решения представлял министр здравоохранения Максим Степанов.

"Красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона на протяжении пяти дней подряд; превышения среднего по стране уровня заболеваемости на COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней больше чем в пять раз", – прочитал глава Минздрава.

Он отметил, что противоэпидемические ограничения в "красной" зоне будут вводиться совместным решением двух комиссий.

"Это могут быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", – объяснил Степанов.

В июле он рассказывал, что уровень эпидопасности "будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных". "Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", – заявлял он на заседании Кабмина.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).