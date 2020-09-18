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ОБЩЕСТВО

В Украине обновили карантинное зонирование. Ни один областной центр не попал в "красную" зону

После того как Кабинет Министров внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов, перечень районов и населенных пунктов "красной" зоны сократился. Киев остается в "оранжевой" зоне.

Киев и девять областных центров вошли в "оранжевую" зону
Киев и девять областных центров вошли в "оранжевую" зону
Фото: depositphotos.com

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября обновила распределение карантинных зон. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.

В "красную" зону не вошел ни один областной центр. Неделю назад комиссия включила в нее Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Сейчас "красная" зона включает:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Киев по-прежнему находится в "оранжевой" зоне. Кроме столицы, к ней отнесли:

  • города Винница и Козятин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский районы Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы;
  • города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, а также Великобурлукский район Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области.

В "желтую" зону входят:

  • города Могилев-Подольский и Хмельник, а также Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельникский районы Винницкой области;
  • города Луцк и Владимир-Волынский, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчевский, Луцкий, Любешовский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский, Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, а также Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростеньский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межигорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галичский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилукский, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к "красной" зоне.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 169 472, число связанных с COVID-19 смертей – 3468. Выздоровело уже 75 486 пациентов, продолжают болеть 90 518 человек.

Больше всего новых случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

Теги: Кабинет Министров, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, красная зона
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