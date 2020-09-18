В Украине стабилизировалась статистика госпитализаций с COVID-19 – Минздрав

По данным замглавы Минздрава, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в стране еженедельно госпитализируют 2,8–2,9 тыс. инфицированных коронавирусом.

Больше всего госпитализированных – в Киеве, Львове и Харькове Фото: pixabay.com

В Украине стабилизировалось число госпитализаций инфицированных коронавирусом. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил 17 сентября в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видим, что последние три недели статистика госпитализаций стабилизировалась, но она стабилизировалась на достаточно высоком уровне. Мы имеем в неделю около 2,8–2,9 тыс. госпитализаций", – сказал он.

По словам замглавы Минздрава, больничных коек пока хватает.

"Сегодня мы сделали уже 30 тыс. коек, дали задачу еще 16 тыс. коек перепрофилировать. То есть сегодня койко-мест хватает", – отметил Ляшко.

Он рассказал, что больше всего госпитализированных с COVID-19 – в трех городах: Киев, Львов и Харьков. В частности, в Харькове процент заполненности больничных коек доходит до 80–90%.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.