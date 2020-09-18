Минздрав рассматривает вариант тестирования украинцев на COVID-19 частными лабораториями за счет государства

Сейчас стоимость тестирования на COVID-19 в частных клиниках Украины вдвое выше, чем в государственных, с учетом всех составляющих, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине провели рекордное за сутки число ПЦР-тестов Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения изучает вопрос привлечения частных клиник к ПЦР-тестированию на коронавирус за счет государства. Об этом на брифинге 18 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы рассматриваем вопрос относительно привлечения частных клиник. Сейчас проводятся расчеты. Я думаю, мы очень быстро это сделаем... Предложим механизм, каким способом мы можем привлекать частные компании, частные лаборатории по тестированию, чтобы мы оплачивали", – сказал он.

По словам министра, тестирование в частных лабораториях дороже, чем в государственных.

"Цена, в которую обходится государству проведение тестов (с учетом закупленных тестов, заработной платы наших лаборантов, с учетом всех других составляющих), иногда почти в 2–2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях", – объяснил Степанов.

Он отметил, что с частным бизнесом консультации по поводу тестирования Минздрав уже проводит.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Степанов отмечал, что за последние 24 часа в Украине было сделано рекордное количество ПЦР-тестирований.

Всего с начала эпидемии в стране, по данным Минздрава, провели 1 985 802 ПЦР-исследований на коронавирус.

Частные клиники в Украине тестируют на коронавирус за счет клиентов.